I risultati in Liga - Elche batte Valencia, attesa per il Clasico

Successo dell'Elche sul Valencia nell'anticipo. L'attesa, però, è tutta per la super sfida tra il Barcellona e il Real Madrid.

La settima giornata della si apre con il successo per 2-1 dell'Elche sul . L'attesa è però tutta per il Clasico tra e , in programma sabato alle ore 16. di scena col Betis.

RISULTATI LIGA, 7ª GIORNATA

ELCHE-VALENCIA 2-1 [19' Josan Fernandez (E), 37' Fidel (E), 74' Toni Lato (V)]

BARCELLONA-REAL MADRID [sabato, ore 16]

SIVIGLIA-EIBAR [sabato, ore 18.30]

OSASUNA-ATHLETIC [sabato, ore 18.30]

ATLETICO MADRID-BETIS [sabato, ore 21]

VALLADOLID-ALAVES [domenica, ore 14]

CADICE-VILLARREAL [domenica, ore 16]

GETAFE-GRANADA [domenica, ore 18.30]

REAL SOCIEDAD-HUESCA [domenica, ore 21]

LEVANTE-CELTA [lunedì, ore 21]