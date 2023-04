I fratelli Williams entrambi in goal: abbracci e vittoria dopo gli insulti razzisti

I due fratelli hanno segnato le reti decisive per la vittoria del Bilbao dopo gli insulti razzisti e la chiusura dei social da parte di Nico.

Due fratelli, un destino. Nico e Iñaki Williams giocano insieme nell'Athletic Bilbao e oggi sono risultati entrambi decisivi per la vittoria del club basco.

Impegnati in casa dell'Espanyol, i due fratelli hanno realizzato le due reti grazie alle quali la squadra biancorossa è riuscita a strappare tre punti preziosi in trasferta.

Non è la prima volta che i due Williams segnano nella stessa partita, ma i goal di oggi hanno un sapore particolare.

Durante la settimana infatti Nico, il più piccolo dei due, è stato bersaglio di insulti razzisti sui social dopo una prestazione non da incorniciare in coppa contro l'Osasuna, con tanto di occasione da rete ghiottissima sprecata.

La mole di commenti di stampo razzista ricevuti sui propri profili ufficiali ha spinto il ragazzo a disattivare tutti i suoi canali social.

Un'iniziativa alla quale il fratello maggiore ha dato immediato sostegno. A dimostrare l'unità dei due fratelli è stato l'abbraccio che si sono scambiati dopo il goal dello stesso Iñaki.

Due goal utili quindi non solo a ottenere un risultato in campo, ma anche e soprattutto a debellare una piaga che affligge il mondo del calcio come quella del razzismo.