I convocati del Milan per il derby: out Mandzukic e Tonali

Il Milan dovrà fare a meno sia di Mario Mandzukic che di Sandro Tonali per la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Niente derby per il croato.

Mettersi alle spalle la pesante sconfitta patita in campionato contro l’ e battere l’ in un derby che metter in palio un pass per le semifinali di Coppa .

E’ questo il grande obiettivo di un che questa sera a San Siro è chiamato a dimostrare di essersi messo alle spalle la peggior prestazione della sua stagione.

Per l’occasione saranno ventuno gli uomini a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha infatti reso nota la sua lista dei convocati e, tra i giocatori che non prenderanno parte al Derby ce ne sono anche due in particolare che alla vigilia erano dati in dubbio: Mario Mandzukic e Sandro Tonali.

Del gruppo dei sicuri assenti fanno parte anche Gianluigi Donnarumma (che è squalificato), Gabbia, Musacchio (che è dato ad un passo dall’addio), Bennacer e Calhanoglu.

Di seguito i giocatori convocati da Pioli per Inter-Milan:

PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.