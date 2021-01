Huntelaar torna allo Schalke: ufficiale l'acquisto dall'Ajax

Klaas-Jan Huntelaar torna allo Schalke 04 dopo tre anni dall'ultima volta, ha firmato fino alla fine della stagione.

Una nuova avventura per Klaas-Jan Huntelaar, che lascia l' e torna allo fino al termine della stagione. Una scelta di cuore quella dell'olandese, per andare ad aiutare le sorti del club tedesco in .

"Il 'Cacciatore' è tornato allo Schalke! Dopo aver lasciato il club per l'Ajax nel 2017, Klaas-Jan Huntelaar è tornato all'FC Schalke 04. L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino alla fine della stagione e indosserà il numero 21. Entrambe le squadre hanno deciso di mantenere segreti i dettagli dell'accordo".

Anche se i due club non hanno comunicato nulla riguardo alle modalità e alle cifre, il giocatore ha probabilmente rescisso il suo contratto con l'Ajax in modo gratuito, firmando poi con lo Schalke.

Già qualche giorno fa, il 'Cacciatore' aveva annunciato questa possibile decisione, con la voglia di andare ad aiutare lo Schalke, in grande difficoltà in Bundesliga. Reduce con l'Ajax da una doppietta decisiva in Eredivisie, nonostante i suoi 37 anni.