Twente-Ajax 1-3: Huntelaar infinito, entra all'89' e fa una doppietta decisiva

Aveva annunciato il ritiro, ma Huntelaar è ancora decisivo e forse ci ripensa: "Lo Schalke mi ha informato del suo interesse..."

Klaas-Jan Huntelaar ad agosto farà 38 anni, ma in campo sembra un ragazzino. Quando hai le stigmate del bomber nel dna, non perdi la vena realizzativa di certo con l'età. E l'olandese lo sa bene, visto che nella serata di giovedì è stato ancora decisivo per l' con una doppietta fuori dalla norma.

89' - entra in campo

90' - segna il gol del vantaggio

91' - segna il gol del 3-1



L'Ajax stava pareggiando per uno a uno sul campo del Twente, un risultato che sarebbe stato parecchio deludente soprattutto perché tra due giorni ci sarà lo scontro diretto con il . Ten Hag così manda in campo Huntelaar all'89', con il disperato sogno di vincere la partita praticamente con solo i minuti di recupero a disposizione.

Ed ecco che il 'Cacciatore' sforna una doppietta da paura, con un goal al 90' ed uno al 91'. Due goal decisivi che proiettano l'Ajax allo scontro diretto contro il Feyenoord con tre punti di vantaggio.

Decisivo è dire poco, tanto che Huntelaar comincia a fare marcia indietro sulla scelta di ritirarsi a fine stagione, come aveva invece dichiarato un mese fa. Anche perché lo vuole nuovamente lo , una delle sue squadre del cuore che adesso si trova in un momento di difficoltà.