Huntelaar torna all'Ajax: questa volta vestirà i panni di dirigente

Klaas-Jan Huntelaar torna all’Ajax, ma questa volta in una veste diversa rispetto a quella degli anni passati. L’ex bomber olandese, che proprio con la maglia dei Lancieri si è imposto ad inizio anni 2000 come uno dei centravanti più letali della sua generazione, si appresta ad iniziare la sua carriera da dirigente.

Huntelaar, che negli ultimi mesi ha giocato a livello amatoriale, è stato scelto dal club di Amsterdam per andare a rafforzare l’organigramma societario.

L’Ajax è infatti ancora alla ricerca del sostituto di Marc Overmars, ex direttore sportivo la cui avventura in biancorosso si è chiusa bruscamente a fine febbraio, e ad Huntelaar toccherà il compito di lavorare a stretto contato con il direttore tecnico Gerry Hamstra e con l’allenatore Erik ten Hag.

A comunicarlo è stato lo stesso Ajax attraverso un comunicato ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

“Huntelaar collaborerà con Hamstra e ten Hag con effetto immediato. Dal 1 luglio 2022 seguirà anche dei corsi, che gli permetteranno di migliorarsi ulteriormente nel suo ruolo fuori dal campo. L’ex calciatore, che ha concluso la sua impressionante carriera allo Schalke 04 la scorsa estate, firmerà un contratto con durata fino al 2024”.

Nelle sue due parentesi da calciatore all’Ajax, Huntelaar, che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan, ha segnato qualcosa come 158 goal in 257 partite ufficiali e vinto tre campionati, tre Coppe d’Olanda e tre Supercoppe d’Olanda.