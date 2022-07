Riecco Higuain, tripletta dopo quattro anni: in goal anche su punizione

Spettacolare 4-4 tra Miami e Cincinnati, con Brenner e soprattutto Higuain protagonisti assoluti: la rinascita del Pipita dopo mesi difficili.

C'è sempre da discutere riguardo il livello della MLS, campionato nord-americano in cui militano tra gli altri Criscito, Insigne, Bernardeschi, Pato e Gonzalo Higuain. Ma di certo, ritrovarsi è comunque importante, ovunque. Quello che ha fatto il Pipita nell'ultimo turno.

Prima tripletta dopo anni per Higuain, finalmente protagonista all'Inter Miami dopo tanta difficoltà. In panchina per diverse partite, l'ex giocatore di Milan e Juventus è riuscito a riprendersi il ruolo da titolare grazie ai goal da subentrato contro Philadelphia e Charlotte: dal 1' contro New York City, subito in campo contro Cincinnati. Con tripletta.

Higuain è stato infatti il grande protagonista dell'ultima gara giocata dal club di Miami, in cui milita anche Matuidi. La rete che ha dato il vantaggio al club di Beckham è arrivata su punizione dal limite, un destro infilatosi all'incrocio. Si tratta di una delle pochissime realizzazioni in carriera dell'argentino da fermo.

Dopo il pari di Brenner, altro grande protagonista dello spettacolare match terminato 4-4, Higuain ha mostrato la specialità della casa inserendosi sul passaggio filtrante di Pozuelo, scartando il portiere e depositando in rete col mancino per il nuovo vantaggio dell'Inter Miami.

Higuain ha nuovamente superato Brenner, autore del 2-2, siglando la personale tripletta su calcio di rigore. Alla fine nessun vincitore, ma la sensazione è che l'argentino possa nuovamente essere protagonista, con il primo tris di reti arrivato dopo quattro anni.

Era nel 2018, Juventus contro Sassuolo: da lì la carriera di Higuain ha subito una netta discesa, con l'addio ai bianconeri, le esperienze con Milan e Chelsea e dunque l'approdo all'Inter Miami con cui si sta finalmente mettendo in mostra, a cinque mesi dalla conclusione contrattuale.