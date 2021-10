Federico Higuain dice basta: il fratello di Gonzalo si ritira

A 37 anni il centrocampista del Miami dice stop: nell'ultimo anno ha giocato con il più noto Gonzalo, riuscendo a segnare nella stessa partita.

Federico Higuaín, centrocampista del Miami FC, ha annunciato oggi che si ritirerà al termine della stagione MLS 2021. Il fratello del più noto Gonzalo, ha ufficializzato la sua decisione attraverso il sito del club statunitense, ponendo così fine ad una carriera ventennale.

Arrivato nel 2020 dal DC United, Higuain ha giocato l'ultimo anno insieme al fratello Gonzalo in seguito al trasferimento dello stesso dalla Juventus alla MLS: il 24 aprile 2021 i due hanno segnato una rete nel match contro il Philadelphia, qualcosa nel corso del torneo americano non era mai successo.

400 presenze in carriera per Higuain, che ha dato il meglio di sè con i Columbus Crew e a inizio carriera con la Nueva Chicago. Alla pari di Gonzalo è anch'esso cresciuto con il River Plate, prima di farsi una vita negli Stati Uniti, dove gioca ininterrottamente oramai dal 2012.

In passato Higuain ha vestito anche le maglie di Besiktas e Club America, trovano però la sua dimensione in MLS: il grande rammarico è il mancato ingresso nel giro della Nazionale argentina, lasciata nel 2012 dopo il trasferimento dal Colon ai già citati Columbus.

Classe 1984, Federico Higuain ha giocato da interno, trequartista e attaccante, segnando più di 100 reti e fornendo un quantitativo importante di assist, 70. Meno prime pagine di Gonzalo, ma carriera di tutto rispetto in MLS, dove nel corso del tempo è diventato mito assoluto.

Per Higuain possibile proseguimento di vita calcistica, come osservatore o dirigente del Miami FC: da non escludere però un ritorno nella squadra in cui è più legato umanamente e professionalmente, ovvero il Columbus Crew, Campione in carica del torneo nord-americano.