Higuain rompe il silenzio: chiuso l'account Instagram

Gonzalo Higuain annuncia la chiusura dell'account Instagram: proprio a ridosso dell'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus.

La ha da poco dato l'annuncio ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore e molta curiosità vi è attorno alla situazione di Gonzalo Higuain, pupillo del condottiero toscano che viaggia verso il ritorno a , con il che non dovrebbe esercitare il riscatto.

In attesa di conoscere quale sarà il suo destino, 'El Pipita' è tornato a parlare seppur in maniera enigmatica con un post pubblicato sull'account Instagram. L'ultimo in assoluto.

"Buon pomeriggio a tutti. Voglio comunicare che da oggi questo non è più il mio account Instagram ufficiale. Grazie mille e buona giornata".

Un provvedimento inaspettato in un momento delicato della carriera, bisognosa di nuovi stimoli dopo le delusioni maturate con le maglie di e Chelsea, quest'ultima esperienza resa meno amara dalla conquista dell' (non da protagonista).

Chissà che Sarri non riesca a ricostruire in bianconero le nuove basi per la rinascita di Higuain, già valorizzato al meglio ai tempi di quando, nel 2016, si laureò capocannoniere stabilendo il record di goal segnati in un singolo campionato (36 in 35 partite).