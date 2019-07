Higuain alla Roma, ipotesi prestito biennale: tra le alternative spunta Milik

La Roma sogna ancora Higuain e lavora al prestito biennale dalla Juventus. Ma se Icardi andasse al Napoli potrebbe arrivare Milik.

Il giro dei bomber di si arricchisce di un nuovo nome: dopo Mauro Icardi, Edin Dzeko e Gonzalo Higuain ecco spuntare la sagoma di Arek Milik.

L'attaccante polacco infatti, nel caso in cui il dovesse riuscire a convincere Icardi, potrebbe chiedere la cessione e in quel caso a piombare su Milik secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe la .

I giallorossi d'altronde corteggiano ormai da settimane Gonzalo Higuain ma, al momento, da parte del Pipita non si registrano aperture nonostante l'accordo con la sia praticamente raggiunto.

L'ultima ipotesi parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2021 per un totale di 36 milioni di euro. Una formula questa che permetterebbe alla Juventus di sistemare il bilancio ma non graverebbe troppo sulle casse della Roma.

Il nodo resta la buonuscita che Higuain pretende dai bianconeri per lasciare e trasferirsi nella Capitale, mentre il Pipita accetterebbe l'offerta di un quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione per firmare con la Roma.

In realtà però l'idea dell'argentino è ancora quella di restare alla Juventus, ipotesi che fino a qualche giorno fa sembrava da escludere ma che se Icardi finisse davvero al Napoli potrebbe clamorosamente diventare realtà.

In quel caso la Roma, come detto, dirotterebbe proprio su Milik mentre sullo sfondo resta sempre Mariano Diaz, attaccante in uscita dal e gradito a Fonseca.