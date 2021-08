Hernani al Genoa: ufficiale, lascia il Parma

Continua a gonfie vele il calciomercato del Genoa, deciso ad ottenere una salvezza tranquilla per poi provare a puntare a qualcosa di più. Nuovo acquisto ufficiale, arrivato nel pomeriggio di sabato, quello di Hernani, proveniente dal Parma.

27enne brasiliano, Hernani ha detto sì al Genoa, riuscito ad avere la meglio sul Gremio. I liguri sono riusciti nell'intento di regalare a Ballardini un buon colpo per il centrocampo in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa cinque milioni di euro.

Lo stesso club genoano ha confermato l'acquisto sui propri canali ufficiali:

"Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913".