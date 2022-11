Hernanes si riallaccia gli scarpini: allenamento e partitella con un club di Prima Categoria

Il 'Profeta' ha rimesso gli scarpini per un allenamento con l'ASD Sale, club della Prima Categoria piemontese: per lui un assist in partitella.

Il richiamo dell'erbetta e di un pallone non può lasciare indifferente chi, da professionista, ha raccolto oltre 600 presenze, prendendosi la soddisfazione di vincere una Confederations Cup col Brasile e di disputare un Mondiale in casa: Hernanes ha annunciato il ritiro dal calcio giocato lo scorso 2 maggio ma, sei mesi dopo, non ha resistito alla tentazione di tornare a praticare lo sport della sua vita, seppur per un singolo allenamento. Il 'Profeta' ha infatti partecipato ad una seduta dell'ASD Sale, squadra militante nel campionato di Prima Categoria piemontese: per lui un assist nella partitella durata un'ora, con cambio di casacca all'intervallo per giocare con entrambe le squadre. “Ho avuto la possibilità di incontrarlo qualche mese fa - ha dichiarato a 'RadioGold' Alberto Delconte, direttore sportivo del Sale - Hernanes è rimasto incuriosito della squadra e dell’ambiente. Si è reso disponibile a venire qui almeno una volta. Ci ha avvisato e nel giro di una giornata abbiamo organizzato la partita, chiamando anche qualche giocatore da fuori". Prima della sgambata, Hernanes ha incontrato i piccoli calciatori delle giovanili dell'ASD Sale e si è prestato a foto di rito e firme di autografi in un clima assolutamente gioviale. D'altronde il rapporto con l'Italia è sempre rimasto buonissimo: dal 2016 gestisce un'azienda vinicola a Montaldo Scarampi in provincia di Asti, oltre ad un resort con ristorante di grande successo. Da 'Profeta' a imprenditore, il passo è brevissimo.