Henry lascia la panchina del CF Montreal: motivi familiari

Thierry Henry non è più l’allenatore de l CF Montreal . Ad annunciare in maniera ufficiale la separazione tra le parti è stato il club canadese che milita nella MLS .

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito e con il quale ha spiegato che il tecnico ha lasciato il suo ruolo per motivi familiari.

Lo stesso ex fuoriclasse francese ha poi svelato cosa l’ha spinto a propendere per tale scelta.

“E’ una decisione che ho preso a malincuore. L’anno passato è stato molto duro per me dal punto di vista personale. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Sfortunatamente, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati Uniti per alcuni mesi, la situazione non cambierà. Questa separazione è troppo dolorosa per me e i miei figlia. Devo quindi pendere la decisione di tornare a Londra e lasciare il CF Montreal. Ringrazio i tifosi, i giocatori e tutto lo staff del Club che mi ha accolto così calorosamente. Vorrei ringraziare anche Kevin Gilmore, Olivier Renard e, naturalmente, Joey Saputo e l’intera famiglia Saputo per avermi dato questa meravigliosa opportunità. Abbiamo passato insieme un anno impossibile e giocare i playoff con questo gruppo è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Grazie e auguro a tutti buona fortuna per il futuro”.