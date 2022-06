Henry al Verona: il francese si avvicina ai gialloblù

Sampdoria e Salernitana superate, l'attaccante del Venezia dovrebbe rimanere in Serie A e in Veneto: primo rinforzo del nuovo tecnico Cioffi.

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, il Verona si avvicina a Thomas Henry per sostituire Simeone. Il Cholito sarà riscattato dai gialloblù, ma dovrebbe proseguire la sua carriera altrove. Ragion per cui i veneti hanno deciso di puntare sull'attaccante francese, reduce dalla retrocessione con il Venezia.

Acquisto più costoso nella storia dei lagunari, Henry ha siglato nove reti nel suo primo e unico campionato di Serie A: è stato tra i migliori del Venezia di Zanetti prima e Soncin poi, senza però riuscire a confermare la squadra nella massima serie per il secondo anno consecutivo.

Nel mirino di Sampdoria e Salernitana per la prossima stagione al via ad agosto, Henry sembrerebbe però aver scelto il Verona in via definitiva: sul piatto circa sette milioni di euro, così da consegnare al nuovo mister Cioffi il primo rinforzo per il reparto offensivo.

Insieme ad Henry il Verona sta puntando anche Roberto Piccoli dell’Atalanta, così come il 19enne Franco Carboni dell'Inter: la trattativa per portare l'attaccante argentino alla corte di Cioffi è stata confermata dallo stesso nuovo direttore sportivo Marroccu.

Della possibilità Carboni ha parlato anche l'agente Riso:

"La trattativa può andare in porto con la formula del prestito, il trasferimento a Verona sarebbe una buona soluzione".

Intanto, Henry: il nuovo reparto d'attacco del Verona prende piano piano forma. Calciomercato al via.https://www.goal.com/it/notizie/quando-inizia-calciomercato-estivo-2022-quando-finisce-date/blt8ba52ed1ca11e25b