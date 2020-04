Helguera e la festa a casa di Ronaldo: "Arrivò un bus pieno di ragazze..."

Ivan Helguera non dimentica i festini tra giocatori ai tempi del Real Madrid: "Arrivarono tante ragazze, mia moglie mi disse di tornare a casa".

In se lo ricordano in pochi, colpa della pessima stagione 1997/1998 disputata con la maglia della dove non seppe lasciare tracce: Ivan Helguera il vero successo l'ha trovato nella sua al , vincendo tutto a livello di club.

Ora, a 45 anni, Helguera è un ex difensore a cui non resta che ricordare i bei momenti passati in compagnia dei 'Galacticos' Zidane, Beckham, Figo e Ronaldo, come ha fatto nel corso di una diretta Instagram.

"Ero ad una festa di compleanno con mia moglie quando arrivò un bus pieno di ragazze: fui costretto da lei a tornare a casa, lo stesso successe a Figo. Ci trovavamo a casa di Ronaldo, quella che poi vendette a Ramos".

Quel Real Madrid era una parata di stelle più che un normale gruppo di calciatori.

"Beckham, Zidane e Figo erano dei grandi professionisti. A Ronaldo e Roberto Carlos piaceva uscire di più, ma non lo facevano tutti i giorni. Se si giocava di sabato e si vinceva allora si usciva, altrimenti no: non lo avremmo mai fatto con una partita in programma la domenica".

Vicente Del Bosque lasciò la guida della squadra nel 2003 dopo aver conquistato la : una scelta della società che alla squadra non piacque particolarmente.