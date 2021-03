Harry Kane, oltre al goal c'è di più: è il miglior assistman d'Europa

L'attaccante inglese è il miglior rifinitore dei top 5 campionati del Vecchio Continente. Alle sue spalle c'è Kostic dell'Eintracht.

Tra le tante sorprese che questa insolita stagione di calcio viziata dalla pandemia ci sta regalando ce n'è una che farà felici i più incalliti amanti delle statistiche. Tra i soliti nomi e i soliti noti, c'è spazio anche per l'inaspettato. Vedere per credere la classifica generale dei migliori assistman, estendendo il contaggio ai cinque campionati di riferimento, al secolo Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga.

Al comando c'è l'uomo che non ti aspetti. Proprio così perchè a guidare questa speciale graduatoria c'è colui che gli assist solitamente li riceve e spesso e volentieri li tramuta in goal: stiamo parlando di Harry Kane. Il centravanti del Tottenham, nel corso di questa edizione del campionato inglese, ha già toccato quota 10 assistenze per i compagni.

Un bottino a dir poco notevole se rapportato alle caratteristiche tecniche del calciatore e, soprattutto, al fatto che di assist ne aveva messi insieme soltanto 7 nelle ultime tre annate. Buona parte del merito va sicuramente attribuita al lavoro di Josè Mourinho che, insediatosi in quel di Londra, è riuscito a fare del suo bomber anche un perno funzionale al servizio della squadra.

In questa speciale classifica la bagarre regna sovrana: alle spalle del centravanti britannico spicca Filip Kostic dell'Eintracht, staccato di una sola lunghezza. Poi, a quota 8, ecco il gruppo compatto composto da Jadon Sancho, Borna Sosa, Memphis Depay, Kevin De Bruyne, Henrikh Mkhitaryan