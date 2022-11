Infortunio al ginocchio per Harit in Monaco-Marsiglia: addio Mondiali

Grave infortunio al ginocchio per Amine Harit durante Monaco-Marsiglia: il fantasista marocchino, uscito in lacrime, salterà i Mondiali.

Amine Harit, in pochi minuti, è passato dal sogno Mondiale all'incubo. E' successo a Montecarlo, dove il fantasista marocchino si è infortunato al ginocchio sinistro durante Monaco-Marsiglia.

Al minuto 58, Harit si è involato verso la porta dei monegaschi entrando in rotta di collisione con un avversario: duro contrasto ed ex Schalke caduto a terra toccandosi subito l'articolazione, in preda a dolore e spavento.

🚑 Ça l'air particulièrement grave pour Harit, qui sort sur civière alors que les supporters marseillais scandent son nom dans les tribunes de Louis-II. Payet entre en jeu à la place de l'international marocain. https://t.co/jZ1FcOukTN pic.twitter.com/FVYHOgzkDF — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2022

Soccorso dai sanitari, il classe '97 è stato circondato da compagni ed avversari visibilmente scossi e disperati per quanto stesse avvenendo. Il problema, apparso subito più grave del previsto, ha fatto scoppiare in lacrime gli altri calciatori e lo stesso Harit, portato fuori in barella tra i cori di sostegno e gli applausi dello stadio 'Louis II'.

Il trequartista dell'OM è stato sostituito da Dimitri Payet, il quale è entrato al suo posto visibilmente commosso per l'infortunio del marocchino.

Una domenica shock per Harit, fresco di convocazione per Qatar 2022 dal commissario tecnico Regragui e che invece sarà costretto a saltare i Mondiali nonchè ad un lungo stop.