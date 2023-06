Hamsik annuncia il ritiro: "Decisione difficile, il Trabzonspor sarà il mio ultimo club"

L'ex centrocampista del Napoli lascerà il calcio a fine stagione: l'ha annunciato nel corso di una conferenza stampa.

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalle sue parole in conferenza stampa: Marek Hamsik si ritira dal calcio giocato.

Al termine della stagione 2022/23, il centrocampista del Trabzonspor - nonché ex Napoli e Brescia - appenderà le scarpette al chiodo a quasi 36 anni.

"Sono qui per annunciare che mi ritirerò dal calcio al termine della stagione. E' stata una decisione non facile, ma presa insieme alla mia famiglia. Il Trabzonspor sarà il mio ultimo club".

Volge dunque al termine il percorso di uno dei calciatori più impattanti dell'ultimo decennio in Serie A, capace di farsi apprezzare sul palcoscenico nostrano per quindici anni.

Lanciato dallo Slovan Bratislava nel 2003, Hamsik è sbarcato in Italia un anno dopo affermandosi, inizialmente in Serie B, con la maglia del Brescia, vestita fino all'estate del 2007.

La sua crescita nel campionato cadetto ha destato l'interesse del Napoli che nel giro di poco tempo ne ha fatto un pilastro degli anni a venire. Con gli azzurri, il centrocampista slovacco ha disputato 12 stagioni per un totale di 520 presenze e 121 goal, oltre ad aver infilato in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Archiviata l'esperienza all'ombra del Vesuvio, Hamsik ha giocato per due anni in Cina vestendo la maglia del Dalian, prima di fare le valigie in direzione Svezia dove per quattro mesi ha indossato i colori del Goteborg.

Infine, nell'estate del 2021, si è materializzato il suo passaggio al Trabzonspor, formazione con la quale ha vinto un campionato turco, collezionando 5 goal e 5 assist in 64 presenze. Trabzonspor che, nella fattispecie, sarà l'ultima squadra della sua carriera.