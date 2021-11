Cristiano Ronaldo? Robert Lewandowski? Lionel Messi? No, nell'attuale Champions. Didier Drogba, Therry Henry e Raul? No, considerando l'intera storia della massima competizione europea. In cinque gare, segnando in ogni modo e da ogni posizione, spingendo l'Ajax a cinque vittorie in altrettante gare, Sebastien Haller ha superato tutti loro.

A 27 anni, dopo aver giocato nelle serie inferiori francese e aver superato diverse difficoltà e gavetta per poter essere in Champions, Haller è esploso in una maniera così fragorosa da riuscire a segnare la bellezza di nove goal nelle prime cinque di Champions giocate. Non c'era mai riuscito nessuno prima di lui.

Superati dunque i grandi del passato, così come quelli del presente, Haller si è anche preso la vetta della classifica marcatori della Champions 201/2022 con nove goal, alla pari di un Lewandowski che ha comunque giocato praticamente un match in più (353 minuti per l'ivoriano, 439 per il polacco).

Titolare nelle prime quattro gare del girone C, che hanno permesso all'Ajax di passare agevolmente agli ottavi di Champions come prime del girone e dunque da testa di serie, Haller è subentrato a Daramy nella trasferta turca contro il Besiktas, ribaltando il rigore di Ghezzal con una doppietta. Senza sosta.

E dire che Haller aveva giocato solamente una stagione europea (nel 2018/2019), siglando cinque reti in dieci gare di Europa League con la maglia dell'Eintracht. All'esordio in Champions, l'ex Auxerre ha mostrato di avere delle qualità espresse solamente in parte in passato, tanto da non aver mai raggiunto 20 goal in campionato. Ora, in Eredivisie, è a 7 in 11, con 16 centri in 17 apparizioni relativamente a tutte le competizioni.

Per Haller è tornato il sorriso in questo novembre, dopo la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Classe 1994, ha scelto la Nazionale ivoriana dopo aver disputato diverse gare con le giovanili francesi (è nato a Ris-Orangis, nei dintorni di Parigi), ma la rappresentativa di Bailly, Kessiè e Pepè ha perso la gara contro il Camerun perdendo l'opportunità di disputare i playoff per la qualificazione a Qatar 2022.

Solamente sei anni fa Haller militava nella seconda squadra dell'Auxerre, precisamente nella quinta serie francese: alle sfide tra i dilettanti alternava alcune sfide in prima squadra, dove è stato osservato e acquistato dall'Utrecht, e dunque dall'Eintracht e dal West Ham. Nel 2020 il ritorno in Olanda per fare la storia di sè stesso dei Lancieri.

Il futuro? Nel 2022 compirà 28 anni e il passo successivo potrebbe essere una big assoluta di Premier, Liga, Serie A, Ligue 1 o Bundesliga. Prima, però, c'è da mantenere l'Ajax ad altissimi livelli, come del resto sta facendo Ten Hag nelle ultime stagioni di rinascita.