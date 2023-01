Haller è tornato: tripletta in sette minuti al Basilea

Il giocatore del Borussia Dortmuna ha giocato la seconda amichevole in questo inizio di 2023, riuscendo a segnare tre reti in pochi minuti.

Sebastien Haller è pronto. Pronto a tornare in gara ufficiale con la maglia del Borussia Dortmund. A pochi mesi di distanza dalla scoperta di un tumore al testicolo e dopo due operazioni, l'ex bomber dell'Ajax è tornato. Si è allenato con i compagni, dunque è sceso in campo in amichevole. Ed è stato decisivo.

Nell'ultimo match prima del ritorno della Bundesliga, infatti, il Borussia Dortmund ha rifilato sei reti al Basilea. Tre di queste sono state messe a segno da Haller, subentrato a fine gara: abbastanza per mettere a segno una tripletta in appena sette minuti. Un messaggio chiaro, di come non veda l'ora di esordire con i gialloneri in campionato.

Acquistato in estate per sostituire Haaland, Haller non è ancora riuscito a giocare un match ufficiale con il Borussia Dortmund, vista la scoperta del tumore dopo la sua firma con i gialloneri.

L'attaccante ivoriano (nato in Francia) era già sceso in campo in amichevole per la sfida contro il Fortuna Dusseldorf, ma stavolta è anche riuscito a mostrare tutto la sua forza in attacco, segnando tre reti.

"È stato un grande momento" aveva detto Haller dopo la partita contro il Fortuna dello scorso 10 gennaio. "Mi ha aiutato molto il supporto di compagni, avversari e tifosi. Non vedevo l'ora di giocare, una sensazione davvero bella"

In attesa di giocare la Champions League a febbraio contro il Chelsea, il Borussia Dortmund tornerà in campo in campionato il 22 gennaio contro l'Augusta. Difficile vedere Haller titolare, ma uno spezzone di partita sembra essere possibile dopo le amichevoli di inizio 2023.

28 anni, Haller è stato tra i migliori marcatori d'Europa nella passata stagione, guadagnandosi il passaggio al Borussia Dortmund e la nomination al Pallone d'Oro maschile: 73 goal segnati in 132 presenze durante la sua esperienza in Olanda. In attesa di ricominciare a gonfiare le reti in Bundesliga, dove in passato - vestendo la casacca dell'Eintracht Francoforte - ha timbrato il cartellino 24 volte in 60 apparizioni.