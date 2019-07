Haller al West Ham, è ufficiale: annuncio col video della terza maglia

Dopo Luka Jovic, ceduto al , l' Francoforte rivelazione dell'ultima perde anche Sebastian Haller.

L'attaccante francese, classe 1994, è stato acquistato dal che così sostituisce al meglio Arnautovic dopo che l'ex si è trasferito in . Ha firmato per cinque anni.

"Penso che sia davvero una buona opportunità per me essere qui. E' un club ambizioso, in una bella città e con una bella tifoseria".

Gli Hammers prima di affondare per Haller, che verrà pagato circa 40 milioni di euro, avevano cercato anche Gonzalo Higuain ma l'attaccante argentino vuole restare alla e aveva rifiutato il trasferimento.

