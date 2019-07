Hagi al Genk, è ufficiale: nelle casse della Fiorentina circa 3 milioni

Ianis Hagi lascia il Viitorul per trasferirsi al Genk. Sorride la Fiorentina che incassa 3 milioni di euro da questa operazione.

In attesa di piazzare qualche colpo che vada a rafforzare la rosa di Vincenzo Montella, la continua ad incassare in questa sessione estiva di calciomercato.

Il club gigliato non ha ceduto giocatori attualmente in squadra nelle ultime ore, ma vede comunque entrare qualche milione in cassa grazie al trasferimento di Ianis Hagi al .

La società belga, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del giovane talento romeno.

“L’KRC Genk ha raggiunto un accordo con il Viitorul per il trasferimento di Ianis Hagi. Il centrocampista offensivo 20enne firma un contratto fino al 2024”.

Come noto, Ianis Hagi ha vestito dall’estate del 2016 al gennaio 2018 la maglia della Fiorentina e proprio i gigliati, al momento della sua cessione al Viitorul, hanno strappato un’opzione che garantiva loro il 30% su una futura rivendita.

L’operazione che ha portato il capitano della Romania U21 e figlio del mitico Gheorghe Hagi al Genk dovrebbe essere stata chiusa sulla base di 10 milioni di euro, 3 dei quali finiranno quindi nelle casse gigliate.