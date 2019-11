Haaland virale, si mette in vendita: "60 milioni, prezzo speciale"

In un'intervista post partita, il gioiello Haaland si diverte a parlare del proprio prezzo: "30-40 milioni? No, devi pagare di più...".

Una doppietta di qua e una tripletta di là, una prodezza in campionato e una in . Erling Braut Haaland è il personaggio del momento. E mentre tutti i maggiori club europei si preparano a darsi battaglia per averlo, lui inizia a divertirsi a sparare il prezzo alle telecamere.

È accaduto domenica, dopo la gara vinta per 3-0 dal suo sul campo del Wolfsberger, avversario della nei gironi di . Haaland, manco a dirlo, ha dominato, realizzando una magnifica tripletta. E al termine del match si è presentato per l'intervista al man of the match realizzata dall'edizione austriaca di 'Sky Sport'.

Un'intervista in inglese rilassata, simpatica, in cui l'inviato si è divertito a strappare un prezzo ad Haaland:

"Potrei comprarti per 30 milioni di euro? 40?".

Il gioiello norvegese è stato prontamente al gioco, rispondendo:

"No. Devi pagare di più. Ma soltanto tu".

Il prezzo giusto, quindi? Lo ha annunciato lo stesso Haaland, con lo sguardo serio ma le labbra piegate finalmente in un sorriso:

"A te faccio un prezzo speciale: 60!".

La sensazione, in realtà, è che la prossima estate il Salisburgo proverà a massimizzare le entrate dalla cessione di Haaland chiedendo addirittura di più: sui 100 milioni, addirittura. La , il e tutte le grandi interessate sono già avvisate.