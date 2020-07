Haaland, vacanze complicate: cacciato da un locale in Norvegia

In rete si è diffuso un video che ritrae l'attaccante, in uno stadio di modesta lucidità, allontanato da un buttafuori.

Terminata la da un paio di settimane, Erling Haaland si sta godendo le vacanze nella sua Norvegia. Anche se per ora i primi giorni nel paese scandinavo hanno riservato anche qualche imprevisto.

In queste ore sta infatti circolando sul web un video che mostra Haaland in uno stato non proprio di lucidità fuori da un locale. Filmato postato inizialmente su Snapchat, con la didascalia “Erling Haaland torna a casa”, che in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

Le immagini ritraggono l’attaccante classe 2000 del accompagnato, o meglio spinto fuori da un locale da un responsabile della sicurezza. Dopo le discussioni con il bodyguard, Haaland è stato portato via da alcune persone.

Altre squadre

Ieri pomeriggio Haaland aveva postato suoi social una foto con la motosega in mano, mentre tagliava la legna insieme a suo padre. La serata poi, evidentemente, non è andata proprio come previsto.