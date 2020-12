Haaland smentisce: "Vicino alla Juventus? Mai detto"

Il bomber norvegese allontana le voci sulla Juventus: "A Dortmund sto bene, sono qui da un anno e sono contento. Vorrei vincere come Lewandowski".

E' Erling Braut Haaland il successore di Joao Felix nell'albo d'oro del Golden Boy: il bomber del è stato votato come miglior giovane d'Europa, riconoscimento frutto dei goal a grappoli segnati in e, soprattutto, in .

Il 20enne norvegese è apparso orgoglioso del premio ricevuto, oltre che del sodalizio con l'agente Mino Raiola - premiato con il Best European Player's Agent - che ne cura gli interessi.

"E' un riconoscimento pesante ma ne sono orgoglioso, è uno stimolo ulteriore per fare meglio e inseguire gli obiettivi. Mino è il migliore agente al mondo, mi ha aiutato molto e voglio continuare a crescere accanto a lui".

Lewandowski è un rivale per la conquista di Bundesliga e Champions, ma anche un punto di riferimento.

"Lo osservo, è uno dei migliori al mondo. Mi piacerebbe vincere e raggiungere traguardi come fa lui".

I rumors di mercato sull'interesse della non sembrano distrarre Haaland.

"Sono stato vicino? Si dice questo, io però non l'ho mai detto. Mi trovo a Dortmund da un anno e sono felice".

Raiola ha però aperto una porticina all'eventualità che il suo assistito un giorno possa sbarcare in .