Haaland show con il Borussia Dortmund: doppietta e triplo assist contro l'Eintracht Francoforte

Non smette di impressionare l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland: doppietta e 3 assist nel 5-2 contro l'Eintracht Francoforte.

Ennesima prova devastante di Erling Haaland. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund è il grande mattatore della sfida di Bundesliga contro l' Eintracht Francoforte, in cui ha fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo: 2 goal e 3 assist sono lo strepitoso bottino del numero 9 giallonero nel 5-2 che fotografa il dominio della squadra di Marco Rose nei 90 minuti.

Haaland ha servito subito due assist per i primi due goal di Reus e Thorgan Hazard, quindi ha firmato il 3-1 al 34' con un violento sinistro da fuori area che si è insaccato all'angolino. Nella ripresa è arrivato anche il terzo assist per la deviazione vincente a centro area di Reyna, prima della doppietta personale al 70', con un destro preciso da centro area a sfruttare un assist di Reus.

Nel finale ancora una ghiotta occasione per chiudere il match con una tripletta, ma il suo tiro potente è stato deviato da Trapp. A rendere meno amara la sconfitta delle Aquile al Westfalen Stadion ci pensa il neo-acquisto Hauge, che al suo esordio trova il guizzo vincente per il 5-2 finale.

Per Haaland, la cui stella brilla sempre più luminosa, salgono a 62 in 61 partite i goal segnati con il Borussia Dortmund. Una media impressionante per il ragazzo classe 2000 che sembra destinato ad un futuro roseo.