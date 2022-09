Haaland non si ferma più: seconda tripletta consecutiva in Premier League col Manchester City

Nottingham Forest demolito dall'uragano Haaland, già a nove reti in campionato: sono 95 reti nelle ultime 95 gare tra Dortmund e City.

Erling Haaland non è ancora in doppia cifra, ma poco ci manca. Ad agosto, nella prima stagione in Premier League, sta già dominando il campionato.

Impatto oltre ogni limite quello del norvegese con la maglia del Manchester City, autore di una tripletta da urlo contro il Nottingham Forest e in fuga nella classifica marcatori dopo appena cinque turni di campionato.

E non è nemmeno la prima: ne aveva già fatta registrare una contro il Crystal Palace appena quattro giorni prima. Insomma, 6 goal nel giro di un centinaio d'ore.

Dopo aver lasciato la Bundesliga e il Borussia Dortmund, tutti si aspettavano di vedere Haaland in lotta per il titolo di capocannoniere. Troppo avanti rispetto ai colleghi, soprattutto come attaccante della squadra favorita per il titolo. Haaland, però, è andato oltre.

Mitrovic, Kane, Gabriel Jesus e Rodrigo hanno iniziato alla grande il campionato 2022/2023, ma Haaland si è spinto oltre con nove reti in cinque gare. Non che sia abituato a partire male: 7 goal nelle prime 5 in Bundesliga Austriaca, 8 in Bundesliga, 8 in Champions League. E 9 in Premier.

Tra Germania ed Inghilterra, fin qui, sono 95 reti in 95 gare. Insomma, i numeri, come sempre, parlano per lui.