Haaland e la Norvegia giocheranno i Mondiali 2022?

E' arrivato il momento di assistere al grande spettacolo dei Mondiali 2022: in Qatar ci saranno tutte, o quasi, le grandi stelle del firmamento.

I Mondiali 2022 sono finalmente realtà. Dopo anni di attesa, la tanto discussa edizione in Qatar accompagnerà miliardi di tifosi in tutto il mondo tra novembre e dicembre. La prima edizione 'invernale', prima del ritorno a giugno con il torneo 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.

Non tutte le grandi rappresentative saranno però presenti in Qatar. Spicca come ovvio la seconda mancata qualificazione dell'Italia, ma non giocheranno i Mondiali nemmeno nazionali come Colombia, Cile, Turchia e Svezia. Diversi anche gli assenti di spicco, tra cui Salah. Non il solo.

HAALAND GIOCA I MONDIALI 2022?

L'assenza probabilmente più pesante al pari di Salah è quella del norvegese. Il bomber del Manchester City non giocherà il Mondiale qatariota in virtù del mancato accesso della sua Nazionale alla fase finale. Niente da fare per il giovane centravanti più importante del pianeta, a casa al pari del compagno Odegaard.

Haaland ha passato parte delle qualificazioni ai box per infortunio e per questo motivo non ha potuto guidare la Norvegia verso un posto diretto ai Mondiali o al massimo ai playoff. Nel proprio girone è arrivata dietro ad Olanda e Turchia.

DA QUANDO LA NORVEGIA NON GIOCA I MONDIALI?

Dal 1998, edizione dei Mondiali in cui venne eliminata dalla Nazionale azzurra. Negli ottavi di finale di Francia '98, infatti, Solskjaer e compagni vennero battuti 1-0 dal goal di Vieri, dopo il quale diede vita alla famosa esultanza con Del Piero.

Con una generazione di nuovi talenti in continua crescita, la federcalcio norvegese punterà tutto sulla qualificazione agli Europei 2024 prima e dunque ai Mondiali 2026, che vedrà la partecipazione di 48 nazionali rispetto alle 32 abituali.