Haaland pazzo di Ibrahimovic: "Mi piace la sua mentalità"

Haaland ammette l'ammirazione per Ibrahimovic e strizza l'occhio a Manchester United e Real Madrid: "E' sempre bello quando dei club sono interessati"

A gennaio ha salutato il per approdare al , ma il cambio di maglia non ha minimamente intaccato il suo rendimento: i numeri di Erling Haaland parlano chiaro e sono semplicemente spaventosi (già 40 goal stagionali) per un ragazzo che a luglio compirà 20 anni.

La strada intrapresa per assestarsi ai massimi livelli è quella giusta e a molti ricorda la parabola vissuta da Zlatan Ibrahimovic all'inizio della sua carriera: intervistato da 'FourFourTwo', il bomber norvegese ha rivelato di ammirare il campione svedese del per la sua abilità di risultare decisivo ovunque vada.

"Mi piace la sua mentalità e il modo di vedere le cose, penso di aver sempre avuto quella fiducia nei miei mezzi. Mi piace anche come cambia squadra e Paese e, nonostante questo, è sempre uno dei migliori con tanti goal. Siamo entrambi attaccanti e alti ma abbiamo uno stile di gioco diverso ed è difficile confrontarci".

L'interesse di e non può che far piacere ad Haaland.

"E' sempre bello quando dei club sono interessati, significa che hai fatto le cose nel modo giusto. Solskjaer? Quando sono arrivato al Molde ero un ragazzino, lui mi ha aiutato molto: è stato importante per la mia carriera".

Tutto scorre veloce per Haaland che però dimostra di apprezzare questo 'bruciare le tappe'.