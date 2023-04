Ha dato un pugno a Leroy Sané: Il Bayern Monaco sospende Sadio Mané

Il senegalese ha colpito in volto il compagno di squadra dopo la sfida persa 3-0 in casa del Manchester City: ora il Bayern lo ha sospeso.

Dopo lo scontro avvenuto negli spogliatoi dell'Etihad Stadium, alla fine della partita vinta 3-0 dal Manchester City contro il Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, arriva la decisione del club bavarese, che ha sospeso Sadio Mané, reo di aver colpito in volto il compagno di squadra Leroy Sané, con un pugno.

Il nervosismo tra i due si era visto già nel corso della partita, in cui il Bayern non aveva avuto possibilità contro gli avversari, ma le liti sono continuate anche nel dopopartita, con Mané che ha aggredito Sané negli spogliatoi, tanto da far intervenire i compagni, per evitare che la situazione degenerasse.

Ora Mané, che non sta vivendo la sua migliore stagione, salterà la partita con l'Hoffenheim, nonostante si sia già scusato con il compagno di squadra per quanto avvenuto.