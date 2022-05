Guti ’toglie la corona’ a Mbappé: “Non è lui il miglior giocatore del mondo”

Kylian Mbappé si è già guadagnato la palma di grande protagonista mancato della prossima sessione estiva di calciomercato. L’attaccante francese è stato dato per mesi destinato a trasferirsi al Real Madrid ma, quando in molti attendevano solo gli annunci ufficiali di rito, a sorpresa ha rinnovato il contratto che lo lega al PSG.

Una scelta, la sua, che ha fatto molto discutere (lui stesso ha smentito di essere rimasto a Parigi solo per denaro) ed oggi in molti si interrogano su come riuscirà il Real ad ovviare a questo colpo mancato.

Tra coloro che nelle ultime ore hanno attaccato Mbappé c’è anche Guti. L’ex centrocampista del Real Madrid, parlando a ‘El Chiringuito de Jugones’, ha spiegato perché, a suo avviso, sia ingiusto parlare dell’attaccante del PSG come del migliore giocatore al mondo.

“Da quanto tempo è a Parigi? Cinque anni. Quante Champions ha vinto? Quanti Palloni d’Oro ha vinto? Magari un giorno diventerà il miglior giocatore al mondo, ma oggi non lo è. Parlano di lui come del migliore, senza che sia il migliore”.

Secondo Guti è Benzema il miglior giocatore al mondo in questo momento.

“Mbappé può essere considerato il giocatore con maggior futuro al pari di Haaland, ma basta con la storia che è il migliore! Questa cosa va detta. E’ il più forte in prospettiva, ma non è il più forte adesso. Con il PSG non ha ancora dimostrato di essere il migliore, ma detto questo avrei portato sia lui che Haaland al Real Madrid”.