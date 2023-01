Guida in stato d'ebbrezza: Joelinton multato e senza patente per un anno

L'ala del Newcastle è stato multato di circa 50.000 euro e non potrà guidare per 12 mesi, dopo essere stato fermato due settimane dalla polizia.

Joelinton Cassio Apolinário Lira, meglio noto come Joelinton, non potrà guidare per un anno, dopo essere stato fermato in stato d'ebbrezza alla guida della sua auto. In più, per il giocatore brasiliano, anche una multa, comminata in base al suo stipendio settimanale.

Questa la decisione del giudice Paul Currer, che ha sospeso la patente di Joelinton per 12 mesi, multandolo di circa 32.000 euro. Una cifra calcolata in base al suo stipendio settimanale di 43.000 sterline, ovvero 48.000 euro (più 2.100 di sterline di spese e costi vari).

Il brasiliano, fermato dalla polizia di Newcastle upon Tyne lo scorso 12 gennaio, aveva fallito il test alcolemico: secondo Sky Sports UK, Joelinton ha fatto registrare 43mg di alcol per 100 ml, con il limite fissato a 35.

Classe 1996, Joelinton gioca come ala mancina titolare in un Newcastle decisamente in lotta per un posto in Champions League. Imprescindibile per i bianconeri, in stagione ha messo a segno quattro reti e fornito tre assist. Quella in corso è la quarta stagione in Premier, dopo aver lasciato l'Hoffenheim nel 2019.