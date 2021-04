Guarin dopo l'arresto: "E' una partita difficile, ma la vincerò"

Parla Fredy Guarin. Lo fa a pochi giorni di distanza dal caos che l'ha travolto, culminato con l'arresto da parte della polizia colombiana presso l'abitazione dei genitori.

L'ex centrocampista dell'Inter, oggi in forza ai Millionarios, tramite i propri social network ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo quanto avvenuto.

"Voglio manifestare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei fans, ai miei compagni e alla dirigenza del club eterna gratitudine per la solidarietà e per il supporto incondizionato riguardo la mia attuale situazione personale e familiare".

"Riguardo le versioni che circolano su ciò che è successo, voglio chiarire che quanto si afferma sui miei familiari non è veritiero. Chiedo rispetto per loro, specialmente per i miei figli, che non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica nè dei miei atti".

"Oggi affronto una di quelle partite difficili, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio e di coloro i quali credono e mi conoscono la vincerò. Apprezzo immensamente tutti i messaggi di incoraggiamento, che mi danno la speranza di migliorare giorno dopo giorno".