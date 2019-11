Guardiola non le manda a dire a Mané: "A volte si tuffa..."

Pep Guardiola parla di Sadio Mané, suo prossimo avversario in Liverpool-Manchester City, con toni provocatori: "A volte si tuffa...".

Il 10 novembre si giocherà -, partita che può già essere decisiva per la corsa alla Premier League tra le due protagoniste indiscusse dello scorso campionato. Nonostante manchino 8 giorni, la sfida a distanza è già iniziata.

Nella decima giornata entrambe le squadre hanno vinto in rimonta nel finale. Il Liverpool in particolare ha dovuto ringraziare Sadio Mané e il suo colpo di testa nel recupero. L'ennesima vittoria nel finale della squadra di Klopp, come evidenziato da Guardiola.

L'allenatore catalano ha parlato a 'Sky Sport' dopo il 2-1 del suo City sul , provocando proprio l'attaccante senegalese dei 'Reds'. Il tecnico ha infatti affermato che Mané è sì un talento, ma che a volte è eccessivo nelle simulazioni.

"Qualche volta Mané si tuffa, altre volte con il suo talento segna goal incredibili nei minuti finali. È un talento"

Guardiola ha poi stemperato i toni sottolineando il carattere dei suoi prossimi avversari di campionato.