Suggestione Guardiola per la Juventus: ma costa tanto, forse troppo

Tornano a farsi forti le voci legate ad un possibile arrivo di Guardiola alla Juventus. La cosa sembra improbabile dal punto di vista economico.

La decisione della UEFA di estromettere per due anni il dalle competizioni europee a causa dal mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario, ha ovviamente portato negli ultimi giorni in molti a chiedersi cosa farà Pep Guardiola nella prossima stagione.

Il nome del tecnico iberico è stato accostato con insistenza a quello della nel corso della scorsa estate e le ultime vicende hanno dato nuovamente vigore a quella che è un’incredibile suggestione.

Come riportato da Tuttosport, le possibilità che Guardiola lasci il Manchester City sono elevatissime, abbastanza basse sono invece quelle che possa ripartire proprio dalla Juventus.

Altre squadre

I dirigenti del club bianconero credono infatti fortemente in Maurizio Sarri e solo una stagione totalmente fallimentare o un’insurrezione dello spogliatoio potrebbe costargli il posto.

L'articolo prosegue qui sotto

Guardiola inoltre costa tanto, anzi forse troppo allo stato attuale delle cose. Il tecnico spagnolo percepisce infatti qualcosa come 23 milioni di euro a stagione che, anche considerando il decreto crescita, sarebbero comunque 34 milioni lordi. Una cifra elevatissima alla quale andrebbero poi aggiunti altri 12 milioni lordi rappresentati dall’ingaggio di Sarri, che tra l’altro è legato alla da un triennale. Il tutto vorrebbe dire sostenere costi esorbitanti per il solo allenatore ed anche eventuali richieste più basse di Guardiola non basterebbero a rientrare nei parametri stabili dal club.

L’attuale tecnico del Manchester City potrebbe inoltre decidere di prendersi un anno sabbatico, o magari potrebbe pensare di tornare lì dove è cresciuto come uomo, giocatore e allenatore: al .

Escludere Guardiola dalla lista dei possibili tecnici futuri della Juventus non è giusto, ma al momento l’ipotesi di un suo approdo in tempi brevi all’ombra della Mole sembra poco probabile. Almeno per adesso...