La Juventus incontra Guardiola: colloquio a Milano tra Paratici e il tecnico catalano

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, oggi si trovava a Milano: avrebbe incontrato Pep Guardiola a Palazzo Parigi.

La caccia al nuovo allenatore della continua, ma oggi può essere un giorno di svolta: Fabio Paratici avrebbe incontrato Pep Guardiola a Milano.

Secondo quanto racconta 'Onda Cero', l'allenatore catalano si trovava nel capoluogo lombardo e avrebbe incontrato il direttore sportivo bianconero il direttore sportivo bianconero a Palazzo Parigi.

L'allenatore aveva in programma la visita in per un evento benefico legato a un torneo di golf a , ma avrebbe anche incontrato Fabio Paratici nell'hotel che durante l'estate è anche la sede operativa della Juventus.

Il tema della conversazione tra Pep e Paratici non sarebbe stato rivelato.

Soltanto pochi giorni fa Guardiola aveva allontanato le voci che lo volevano sulla panchina bianconera, affermando di voler continuare sulla panchina con il . Ora, però, le carte in tavola potrebbero cambiare.