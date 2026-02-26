Tradotto da

GUARDA: The Late Run with Ochocinco debutta con Bert Kreischer nei panni del comico che esalta Lionel Messi e fa pronostici sui Mondiali

Chad Ochocinco Johnson e Rahimovic si siedono con la leggenda della commedia Bert Kreischer per una conversazione che spazia su vari argomenti: la cultura calcistica in Florida, la Messi mania a Miami, il discorso sul "last dance" dei Mondiali del 2026 e il Mount Rushmore della commedia. Bert racconta la storia delle origini di The Machine, analizza ciò che rende grande un comico e, in qualche modo, finisce per promettere di diventare un vero appassionato di calcio.

