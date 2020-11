Guaio Barcellona, Ansu Fati va ko: è rottura del menisco

Ansu Fati ha riportato la rottura del menisco del ginocchio durante il primo tempo della sfida vinta dal Barcellona contro il Betis.

Arrivano brutte notizie dall'infermeria del : mister Koeman dovrà fare a meno di Ansu Fati per le prossime sfide. Il giovane talento è uscito nel corso dell'intervallo della sfida di campionato contro il Betis a causa di un infortunio al menisco.

ÚLTIMA HORA ‼



Las pruebas realizadas esta tarde han mostrado que Ansu Fati tiene una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. En los próximos días se determinará el tratamiento a seguir pic.twitter.com/gImKRyxcKD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2020

Questo il comunicato dello stesso club blaugrana, che conferma la rottura del menisco del ginocchio:

"Gli esami strumentali hanno evidenziato che Ansu Fati ha riportato la frattura del menisco del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà stabilito il trattamento da seguire".

Da valutare poi i tempi di recupero dell'infortunio per il giovane spagnolo, ormai un vero e proprio pilastro nelle rotazioni blaugrana. Una pesante assenza in vista dei prossimi impegni per gli avversari europei della .