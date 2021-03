Grosso nuovo allenatore del Frosinone: è ufficiale

Da un campione del mondo all'altro: Fabio Grosso è il nuovo tecnico del Frosinone, l'ex terzino sostituisce l'esonerato Alessandro Nesta.

Il Frosinone riparte da Fabio Grosso. L'ex terzino, fresco di risoluzione con gli svizzeri del Sion (da cui aveva ricevuto il benservito), è il nuovo allenatore dei ciociari e prende il posto dell'esonerato Alessandro Nesta.

"Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato a Fabio Grosso la guida tecnica della Prima squadra. Il neo allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2021".

Grosso, nella sua carriera in panchina ha fin qui guidato Juventus Primavera, Bari, Verona, Brescia e - come detto - annovera nel proprio curriculum l'esperienza in terra elvetica al timone del Sion.

All'uomo che ha deciso ai rigori Francia-Italia del 2006, il compito di risollevare un Frosinone impelagato a metà classifica in Serie B (dodicesimo posto) e staccato 6 lunghezze dalla zona playoff.