Griezmann contro le critiche: "Non taglio i capelli nemmeno se me lo chiedono"

L’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, risponde alle critiche: “Sono un facile bersaglio perché parlo poco”.

Quando nell’estate del 2019 il ha annunciato l’acquisto di Antoine Griezmann, sono stati in molti a parlare di un vero e proprio colpo straordinario. Il club blaugrana infatti si era assicurato un giocatore che, nel corso delle cinque stagioni vissute a Madrid con la maglia dell’Atletico, si era imposto come uno dei migliori attaccanti del pianeta.

Il primo anno e mezzo al Barça di Griezmann in realtà non è stato però all’altezza delle aspettative. Il francese campione del mondo nel 2018, non solo non è riuscito a garantire i goal che da lui tutti si aspettavano, ma solo di rado è riuscito a mettere in mostra quelle che sono le sue qualità.

Per tale motivo, Griezmann è finito spesso nel mirino della critica ma lui stesso, parlando a 'Universo Valdano', ha spiegato perché fin qui le cose non sono andate nel verso giusto.

“In un anno e mezzo ho avuto tre allenatori, ognuno con uno stile diverso, e c’è stata anche una pandemia di mezzo a rendere più difficile il mio adattamento”.

Il campione transalpino sembra non poterne più delle tante critiche ricevute.

“Fin dal giorno della mia presentazione ho detto che volevo parlare sul campo, ma è arrivato il momento di mettere le cose al loro posto. Ho sopportato molto da quando sono qui. Accetto le critiche perché non è il miglior Griezmann quello che si sta vedendo, ma io ho bisogno dell’aiuto di tutto. Dato che non parlo, sono un bersaglio facile per tutti”.

A finire nel mirino dei tifosi sono stati addirittura i suoi capelli. Griezmann ha specificato che non cambierà il suo look, nemmeno se fosse il club a chiederglielo.