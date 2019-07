Griezmann all'Inter, il messaggio a Godin che infiamma i tifosi: "Loading"

Godin ha condiviso su Instagram il suo video di presentazione all'Inter, il messaggio di Griezmann fa sognare i tifosi nerazzurri: "Loading".

In casa il 1° luglio è stato il giorno dell'ufficialità dell'ingaggio del difensore uruguayano Diego Godin. Il club milanese ha presentato l'ormai ex con un video, che il giocatore ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Tanti sono stati i messaggi inviati a Godin da parte di suoi colleghi ed ex compagni di squadra per fargli l'in bocca al lupo per questa nuova avventura in , ma su tutti spicca il commento dell'attaccante francese dei Colchoneros Antoine Griezmann.

L'articolo prosegue qui sotto

"Grazie a tutti per i messaggi, sono molto motivato per questa nuova sfida".

Godin ha ringraziato per i tanti attestati di stima ricevuti, e subito è arrivato il messaggio criptico di Griezmann, che fa sognare i tifosi nerazzurri nel giorno in cui la clausola rescissoria della punta si è abbassata da 200 a 120 milioni di euro: "Loading...", ha scritto il francese, come per un software che sta ultimando il suo caricamento. Cosa avrà voluto dire 'Le Petit Diable'?

I tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social e sognano un passaggio in nerazzurro, nonostante il giocatore francese sia da tempo promosso sposo del , intenzionato a puntare su di lui per rinforzare il proprio attacco.