Griezmann diventa padre per la terza volta: nasce Alba, l'8 aprile come gli altri figli

Oggi è nata Alba Griezmann, terza figlia di Antoine. Gli altri due figli sono nati anche loro lo stesso giorno.

Oggi è un giorno speciale per Antoine Griezmann: come da lui stesso annunciato, è infatti nata la sua terza figlia, Alba. Ma il giorno, già speciale di per sé per questo avvenimento, lo diventa ancora di più per quello che stiamo per raccontarvi.

📆 8 aprile 2016: nasce Mia Griezmann

📆 8 aprile 2019: nasce Amaro Griezmann

📆 8 aprile 2021: nasce Alba Griezmann



Chiamatelo pure Griezmann day 🤯🎁 pic.twitter.com/bfN6AsyIHk — Goal Italia (@GoalItalia) April 8, 2021

Il calciatore del Barcellona ha già altri due figli. La prima Mia, nata anche lei l'otto aprile, ma del 2016. Il secondo, Amaro, nato anche lui giorno otto aprile, ma del 2019. La terza adesso Alba.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Potete pure chiamarlo "Griezmann Day", visto che il calciatore del Barcellona ha festeggiato i tre avvenimenti probabilmente più importanti della sua vita sempre allo stesso giorno, e ogni 8 aprile festeggerà il compleanno di tutti e tre i suoi figli.