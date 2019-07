Griezmann al Barcellona: i tifosi dell'Atletico Madrid imbrattano la sua targa

Atletico Madrid: è stata imbrattata la targa dedicata a Griezmann presente all'esterno del Wanda Metropolitano.

Dopo tante polemiche (non ancora concluse, visto che l' ha intenzione di andare in fondo alla questione chiedendo ai blaugrana 200 milioni di euro anzichè 120), Antoine Griezmann è diventato un nuovo giocatore del ed è stato presentato al Camp Nou.

Ovviamente i tifosi del Colchoneros non hanno digerito la decisione del loro ex idolo di accettare il trasferimento ai nemici di questi ultimi anni nella spagnola ed in Europa.

Motivo per il quale hanno deciso di imbrattare la targa intestata al giocatore che si trova al di fuori del Wanda Metropolitano con degli adesivi (con frasi annesse). Tra le diverse scritte figura quella 'L'Atletico Madrid non si tocca'.

Negli anni scorsi una sorte simile è capitata al portiere Courtois in occasione del suo passaggio al . Furono appoggiati alla sua targa addirittura dei topi morti.