Griezmann al Barcellona, sorride anche la Real Sociedad: incassati 24 milioni

Il passaggio di Griezmann al Barcellona, fa felice anche la Real Sociedad: aveva diritto al 20% su una futura rivendita dell’Atletico Madrid.

Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del . E’ arrivata nel primo pomeriggio della giornata di venerdì quella che era una delle notizie più attese in assoluto della sessione estiva del calciomercato.

Il club blaugrana, assicurandosi Le petit diable, mette a disposizione di Ernesto Valverde uno degli attaccanti più forti del pianeta, andando al contempo a privare l’, un’altra delle super big della , della sua stella di prima grandezza.

Ad esultare per il buon esito della trattativa non sono solo l’attaccante transalpino ed il Barça, ma anche un altro club: la .

La società basca infatti, è stata la prima a credere in un giovanissimo Griezmann che, dopo aver fallito diversi provini in (spesso a causa di una corporatura non propriamente robusta) ha iniziato in la sua carriera ad alti livelli, e al momento della cessione del giocatore all’Atletico Madrid aveva strappato una percentuale del 20% su un’eventuale rivendita futura.

Nelle casse della Real Sociedad sono quindi finiti ben 24 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 30 sborsati dai Colchoneros nell’estate del 2014 per assicurarsi l’attaccante.

Los Txuri-urdin avranno quindi a disposizione 24 milioni in più da poter eventualmente investire in sede di calciomercato.