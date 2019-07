Griezmann al Barcellona può essere bloccato, conferma Tebas: "È possibile farlo"

La richiesta dell'Atlético di bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona può essere accolta. Lo conferma Tebas: "È possibile farlo".

La telenovela relativa al trasferimento di Antoine Griezmann non è ancora finita. Il francese ha esordito con il , ma l'Atlético Madrid non ci sta.

I 'Colchoneros' avevano inoltrato una richiesta ufficiale alla per avere dal Barcellona i 200 milioni della clausola e non i 120 validi dal primo luglio. Griezmann è stato ufficializzato dal Barcellona il 12 luglio.

In attesa di risolvere la questione, il trasferimento potrebbe essere bloccato. E a confermarlo è il numero uno della Liga: il presidente Javier Tebas.

Ai microfoni di 'Radio Onda Cero', Tebas ha confermato che esiste la possibilità di bloccare l'operazione e di fatto non far scendere in campo Griezmann con il Barcellona fino a nuovo ordine.

"L'Atletico ci ha chiesto di bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona. È possibile farlo. Un meccanismo è stato avviato e gli organi preposti dovranno risolvere la situazione. Io non ho elementi di giudizio".

Dopo i primi minuti, potrebbe arrivare la beffa. Il caso Griezmann è ancora lontano da una soluzione.