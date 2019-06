Grecia-Italia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Ad Atene si gioca Grecia-Italia, valida per le qualificazioni europee: tutte le notizie sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Grecia- è il primo match davvero impegnativo per gli azzurri nella strada appena cominciata verso la qualificazione ad Euro 2020. A punteggio pieno dopo aver battuto nel doppio impegno casalingo Finlandia e Liechtenstein, la nostra nazionale affronta gli ellenici che inseguono in classifica a quota 4, appaiati alla .

Nell'ambiente infuocato di OAKA, gli uomini di Mancini dovranno dimostrare - oltre al bel gioco sciorinato nelle ultime uscite - anche quella personalità tutta da verificare in una squadra giovane come quella del nuovo ciclo azzurro. La coppia juventina Chiellini-Bonucci sarà fondamentale in tal senso per dare sicurezza e solidità all'intero gruppo.

Il manifesto dell'Italia di Mancini è chiaro: fare sempre la partita, proponendo gioco con la nostra mediana votata al fraseggio e possibilmente alzando la media realizzativa delle prime gare (escludendo l'ultima contro il Liechtenstein). Qui sotto troverete tutte le informazioni su Grecia-Italia: dalle ultime sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GRECIA-ITALIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Grecia-Italia DATA 8 giugno 2019, 20.45 DOVE Stadio Olimpico Spyros Louis, Atene ARBITRO Anthony Taylor ( ) TV Rai 1 STREAMING RaiPlay

ORARIO GRECIA-ITALIA

Sabato sera alle 20.45: questo è l'orario di Grecia-Italia. Palla al centro dello Stadio Olimpico di Atene, lo Spyros Louis.

Grecia-Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: appuntamento su Rai1, con collegamento a partire dalle 20.30. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Marco Lollobrigida. In studio, come d'abitudine, Paola Ferrari.

Qualora non abbiate la possibilità di vederla in , Grecia-Italia sarà fruibile in gratuito, collegandosi al sito di RaiPlay con il proprio PC, tablet o smartphone.

Mancini deve sciogliere il dubbio in attacco: centravanti classico nel tridente, con ballottaggio Quagliarella-Belotti, oppure reparto di assaltatori leggeri, con Bernardeschi 'falso nueve'. Per il resto, gli infortuni di Donnarumma, Spinazzola e Biraghi consegnano le maglie da titolari a Sirigu ed Emerson Palmieri, in una difesa completata da Florenzi, Bonucci e Chiellini. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove giostrerà il terzetto composto da Verratti, Jorginho e Barella.

Tra i greci sciolto il nodo Manolas che non era al meglio: il romanista sarà titolare in difesa al fianco dell'ex 'italiano' Papastathopoulos. Il Ct Anastasiadis dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Koulouris riferimento offensivo, visti i forfait di Mitroglou e Donis.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Zeca, Samaris; Bakasetas, Fortounis, Masouras; Koulouris. All. Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini