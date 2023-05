Grealish e gli inviti di Haaland a non uscire la sera: “Gli dico di andarsi a fare un bagno di ghiaccio”

Jack Grealish ha raccontato del suo rapporto con Haaland: “Mi dice di non uscire a fare festa, io gli rispondo di stare zitto”.

Jack Grealish non è solo una delle stelle del Manchester City, ma è anche uno dei personaggi più noti dell’intera Premier League. Approdato ai Citizens nell’estate del 2021 a fronte di un esborso da ben 100 milioni di sterline, alle eccellenti doti tecniche unisce un carattere molto estroverso che non ha nulla per nascondere sia dentro che fuori dal campo.

Uno dei suoi migliori amici è Erling Haaland, il bomber norvegese che sin qui è stato protagonista di una stagione da fenomeno assoluto, e questo nonostante lo stile di vita dei due sia molto diverso. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Mail’ infatti, Grealish ha ammesso che dopo le partite gli piace andare nei pub, nei ristoranti e nelle discoteche per staccare dal suo lavoro, tutte cose che invece Haaland non fa mai.

“Erling è il miglior professionista che io abbia mai visto. Non vedrai più uno con la mentalità come la sua. Fa di tutto. Recupero. Va in palestra. Dieci ore di cure al giorno. Bagni di ghiaccio. Dieta. Ecco perché è quello che è. Giuro che non potrei mai essere così. Abbiamo una grande amicizia, ma dopo una partita mi indica e mi dice ‘Ehi. Non uscire stasera a fare festa’. Io gli rispondo di stare zitto e di andarsi a sedere nella sua vasca piena di ghiaccio. Siamo fatti così. Due persone diverse che stanno bene a modo loro”.

I suoi inizi al Manchester City non sono stati semplici e il suo agente lo aveva avvertito del fatto che avrebbe trovato delle difficoltà.

“Mi disse che tutto sarebbe cambiato. Dovevo capire che niente sarebbe più stato come prima. Adesso posso dire di aver risolto ogni problema, ma la scorsa stagione no. Ero in soggezione, ero un po’ timido in campo. Mi sentivo gridare ‘Passa!” e mi dicevo ‘Dannazione, è De Bruyne, è meglio che gliela passi’. Era stato il mio idolo”.