Gravina e Spadafora difendono il protocollo: "Va rispettato"

Presidente della FIGC e Ministro dello Sport sono chiari: "Tutti devono attenersi alle regole, campionato non a rischio".

Dopo il pasticcio di - oggi si è tenuto un incontro in FIGC tra il presidente Gravina ed il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Al termine dell'incontro le parti hanno ribadito la validità del protocollo attuale, che al momento non verrà modificato. Chiare in tal senso le parole di Gravina che ha chiesto a tutti di rispettare le regole per evitare sanzioni.

"Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto è difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato da tutti nella sua integrità, credo che possiamo stare tranquilli che il campionato si può disputare e svolgere in sicurezza. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia allora quel qualcuno deve pagare”.

Riguardo all'intervento dell'ASL di Napoli, Gravina parla di eccezione mentre non si sbilancia su eventuali cambiamenti futuri,

“Quello della ASL di Napoli auspichiamo che sia un’eccezione, ma non possiamo conoscere quelle che saranno le condizioni future del nostro paese. Se il protocollo viene rispettato nella sua integrità da tutti, possiamo essere tranquilli che il campionato di calcio si potrà disputare in condizioni di sicurezza”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Ministro dello Sport, che ha assicurato come il campionato non sia a rischio stop.