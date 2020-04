Gravina sentenzia: "Non firmerò mai per il blocco dei tornei, sarebbe la fine del calcio"

Il numero uno della FIGC risponde a Spadafora riguardo l'eventuale piano B: "Qualcuno dovrebbe impedirmi di andare avanti".

Continuano i dubbi, che rimarranno tali probabilmente per diversi giorni. La 2019/2020 potrà concludersi? Forse sì, forse no. Se il governo frena, dalla FIGC nessuna volontà di sospendere definitivamente la stagione. Che porterebbe di fatto a problemi, secondo la federazione, irrisolvibili.

Se Spadafora ha chiesto al calcio di cominciare a pensare ad un piano B per sicurezza e magari all'eventuale ritorno in campo ad agosto per l'annata 2020/2021, Gravina, numero uno federale, è sicuro nell'annunciare che da canto suo non ci sarà mai lo stop.

A margine del meeting online dell’ Calcio "Crescere Insieme", Gravina è chiarissimo:

Altre squadre

"Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con “è finita” dico che, finché sarò presidente FIGC, non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano".

Ovviamente se non ci fossero le possibilità di garantire la salute degli atleti, nessuna alternativa:

"Mi rifiuto di mettere la firma ad un blocco totale, salvo condizioni oggettive, relative alla salute dei tesserati, allenatori, staff tecnici e addetti ai lavori, ma qualcuno me lo deve dire in modo chiaro e mi deve impedire di andare avanti".

Il calcio è la decima industria del paese e uno stop porterebbe a perdite enormi: