Grave infortunio per Van Dijk: è lesione al crociato

Arrivano pessime notizie dall'infermeria del per Jurgen Klopp, che dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo nei prossimi mesi: Virgil Van Dijk ha riportato la lesione dei legamenti del ginocchio destro e sarà costretto a operarsi.

Il centrale olandese è stato vittima di un durissimo scontro con il portiere Pickford nelle fasi iniziali del match contro l' , il comunicato Reds conferma l'entità dell'infortunio e la stagione compromessa:

"Il Liverpool FC conferma che Virgil van Dijk sarà sottoposto a intervento chirurgico in seguito all'infortunio al ginocchio riportato sabato durante il pareggio per 2-2 in casa dell' . Il difensore centrale si è infortunato ai legamenti del ginocchio a causa dello scontro con il portiere dei Blues Jordan Pickford dopo sei minuti a Goodison Park. Van Dijk è stato sostituito e un'ulteriore valutazione sull'infortunio ha rivelato che sarà necessaria un'operazione".

Il club ha rinviato eventuali ipotesi sui tempi di recupero del giocatore, che vedrà comunque compromessa la propria stagione, anche se sembra ormai certo il suo ritorno in campo nel 2021.

"Non è stata fissata alcuna scadenza specifica per il suo ritorno all'azione in questa fase. Dopo l'intervento, Van Dijk inizierà un programma di riabilitazione con il team medico del club per consentirgli di raggiungere la piena forma fisica il prima possibile".